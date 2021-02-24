Bu mağazada kıyafetler ücretsiz
Antalya'nın Kemer ilçesinde ihtiyaç sahipleri için 'İhtiyaç Evi' oluşturuldu.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ihtiyaç sahipleri için 'İhtiyaç Evi' oluşturuldu. İhtiyaç Evi'nde gelinlikten nişan kıyafetine, takım elbiseden tişörte, ayakkabıya ve yeni doğan çocuklar için kıyafetlere kadar 5 bine yakın eşya, ücretsiz olarak temin edebiliyor.
Kemer Belediyesi tarafından verilen personelle haftanın 5 günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında faaliyet gösteren İhtiyaç Evi'ne gelenler, istediklerini alıp gidebiliyor. Görevliye verdikleri isim ve iletişim bilgileriyle daha sonra yiyecek yardımı da yapılıyor.