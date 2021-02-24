Bu mağazada kıyafetler ücretsiz

Antalya'nın Kemer ilçesinde ihtiyaç sahipleri için 'İhtiyaç Evi' oluşturuldu. İhtiyaç Evi'nde gelinlikten nişan kıyafetine, takım elbiseden tişörte, ayakkabıya ve yeni doğan çocuklar için kıyafetlere kadar 5 bine yakın eşya, ücretsiz olarak temin edebiliyor.



Kemer Belediyesi tarafından verilen personelle haftanın 5 günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında faaliyet gösteren İhtiyaç Evi'ne gelenler, istediklerini alıp gidebiliyor. Görevliye verdikleri isim ve iletişim bilgileriyle daha sonra yiyecek yardımı da yapılıyor.