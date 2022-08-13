Bu dükkanda kedi sevmek parayla

Yasemin Dönertaş, "Benim atölyemde cins kediler bulunuyor. Beni ziyaret eden misafirlerim kedilerimi çok fazla seviyor. Ama gözlemlediğim kadarıyla dışarıdaki sokak kedilerini bazıları seviyor, bazıları sevmeden geçip gidiyor, hatta hırpalayanlara bile şahit oldum. Ben de sokak hayvanlarına farkındalık oluşturmak amacı ile böyle bir şey yaptım. Yani bir nevi buradaki kedilerim dışardaki kardeşleri için mama topluyor. İlk zamanlar yadırgamışlardı, ama şimdi ellerinden geldiğince yardım ediyorlar" diye konuştu.

