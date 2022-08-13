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13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:00:00

Bu dükkanda kedi sevmek parayla

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Eskişehir'de camdan ürünler yapan ve satan Yasemin Dönertaş, dükkânında bulunan kedileri sevenlerden bozuk para toplayıp sokak hayvanlarına mama alıyor. Atölyesinde 12 tane kedi besleyen Dönertaş, "Buradaki kedilerim dışardaki kardeşleri için mama topluyor" diyor.

Yasemin Dönertaş, "Benim atölyemde cins kediler bulunuyor. Beni ziyaret eden misafirlerim kedilerimi çok fazla seviyor. Ama gözlemlediğim kadarıyla dışarıdaki sokak kedilerini bazıları seviyor, bazıları sevmeden geçip gidiyor, hatta hırpalayanlara bile şahit oldum. Ben de sokak hayvanlarına farkındalık oluşturmak amacı ile böyle bir şey yaptım. Yani bir nevi buradaki kedilerim dışardaki kardeşleri için mama topluyor. İlk zamanlar yadırgamışlardı, ama şimdi ellerinden geldiğince yardım ediyorlar" diye konuştu.

Etiketler : eskişehir kedi yasemin dönertaş
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