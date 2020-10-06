Bozcaada'da 144 sığınmacı teknede yakalandı

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelere mensup yabancı uyruklular, ahşap tekneyle Çanakkale sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.



Bölgede görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişilerin bulunduğu yeri tespit etti.

Bunun üzerine, Bozcaada açıklarında düzenlenen operasyonda teknedeki 144 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen şüpheli ise gözaltına alındı.