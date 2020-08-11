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11 Ağustos 2020 Salı 18:43:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 18:43:00

Boşanmak istediği eşi boğazına bıçak dayayan Necla: Ölmek istemiyorum

Kaynak: DHA

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Adana'da, boşanmak istediği eşi Ekrem K.'den şiddet gören ve boğazına dayanan bıçakla tehdit edilen Necla K., kızlarının Ekrem K.'yi merdivenden itmesiyle kurtuldu. Olayın ardından konuşan Necla K., "Ölmek istemiyorum. Beni bu caninin elinden kurtarın" dedi.

Olay, 9 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Necla K. (39), 2000 yılında Ekrem K. (45) ile evlendi. Bu evlilikten 4 çocuğu olan Necla K., iddiaya göre uyuşturucu kullanan ve kendisine şiddet uygulayan eşi Ekrem K.'den ayrılmak istedi. Ekrem K., kızlarıyla ayrı ev tutan ve tek yaşamaya başlayan Necla K.'nin evini bastı. Necla K.'nin boğazına bıçak dayayıp, tehditler savuran Ekrem K.'yi kızları merdivenden iterek annelerini ölümden kurtardı. Ekrem K.'nin sinirle dışarı çıkması üzerine anne ve kızları kapıyı kilitledi. Bunun üzerine Ekrem K., evin camlarını kırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine eve polis ekipleri sevk edilirken, Ekrem K. elindeki bıçakla kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ekrem K. hakkında 'tehdit ve hakaretten' işlem başlatılırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YENİDEN EVE GELMİŞ

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Necla K., olayın ardından evden ayrıldığını ancak eski komşularının kendisini arayıp, Ekrem K.'nin serbest kaldıktan sonra evin önüne tekrar geldiğini söylediklerini belirtti. Can güvenliğinin olmadığını belirten Necla K., "Eşim 10 yıldır cezaevinde yatıyordu. Sürekli uyuşturucudan cezaevine girip çıktı. Ben eşime boşanmak istediğimi söyledim. Sürekli bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu" dedi.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Kızlarıyla mutlu bir hayat yaşamak istediğini söyleyen Necla K., "Saat 12.00-13.00 arasıydı. 'Benim uyuşturucumu kim içti?' diye sordu. Kızım 'baba biz uyuşturucu kullanmıyoruz, ne bilelim kimin içtiğini' diye cevap verdi. Kızımı yumruklamaya başladı. O esnada araya ben girdim, kavgayı ayırmak isterken bıçağı çıkartıp, boğazıma dayadı. Kızım onu merdivenden itmeye başladı. Bunun üzerine kapılara vurmaya başladı. Camı çerçeveyi indirdi. Bu yüzden şikâyetçiyim. Adalet istiyorum, ölmek istemiyorum. 4 kız çocuğum var. Ben çocuklarımla mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Ondan boşanmak istiyorum. Lütfen beni o adamdan kurtarın. Bu caniden boşanmak, kurtulmak istiyorum" dedi.

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