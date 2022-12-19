Boğaz'da yunus operasyonu
Üsküdar sahili açıklarında hareketsiz yunus görenler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Üsküdar sahili açıklarında hareketsiz halde bulunan yunusu görenler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, bölgeye su altı arama kurtarma ekiplerini sevk etti. Ölü olduğu belirlenen yunus bota alındı.
- Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
- 'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
- Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
- Burdur'da bir evin kapısının önünde terk edilmiş halde bulunan bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor
- Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü
- Ağlatan seyir terası