Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, sokaklar göle döndü
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası sokaklar göle döndü.
Akyarlar Mahallesi'nde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
Bölgedeki yolda çukur açılırken, tazyikli su, çevredeki bazı işletmelerde ufak çapta hasara yol açtı. Çevredeki iş yerlerinin önünden geçen sular sahilden denize ulaşırken, denizin rengi kahverengiye döndü.
Bazı vatandaşlar patlamanın ardından yaşananları cep telefonu kameralarına da kaydetti. Vatandaşlar, sıklıkla yaşanan patlamalara tepki gösterdi.
Belediye ekipleri bölgede, onarım ve temizlik çalışması başlattı.
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