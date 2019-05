Bitlis'te muhtar seçilen tarih bölümü mezunu, sokakları sınıfa çevirdi

Atama beklerken Bahçelievler Mahallesi'nin muhtarı seçilen Cengiz Aslan, okuma seferberliği başlatarak örnek bir davranışa imza attı. Muhtar Cengiz Aslan, her akşam farklı bir sokakta farklı çocuklarla bir saat okuma etkinliği yapıyor. Mahalle sakinlerinin de durumdan memnun kaldıklarını ifade eden Aslan, çocuklara kitap sevgisini aşılamaya devam edeceklerini kaydetti.

Tarih bölümü mezunu olan ve ataması yapılmayan öğretmenlerden biri olduğunu dile getiren Aslan, “Bu etkinliğin amacı, çocuklara ve gençlere kitabı sevdirmek, onların ufkunu genişletmektir. Aynı zamanda kitabın insanlara neler kattığını göstermek, çocukların içlerindeki sevgiyi yüceltmek, ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olması amacıyla böyle bir etkinlik başlattık. Başlattığım bu proje ile ilgili söylenebilecek pek bir şey olmayabilir, fakat şunu dile getireyim ki kitapla büyüyen nesiller her zaman saygı, hürmet ve sevgi ile dolu olur. İnanıyorum ki bunu arttırabilir, her tarafa yayabiliriz. Türkiye'nin her yerinde, sokaklarda muhtar arkadaşlarımız böyle bir etkinlik yaparsa güzel olur. Her akşam muhakkak kitap hayatımızda olmalı” diye konuştu.

Muhtar olacağına ataması yapılarak sınıfında öğrencileriyle birlikte olmak istediğini kaydeden Aslan, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık sokaklar benim sınıfım. Bu çocuklar ve gençler de benim öğrencilerim. Onlara kitap sevdirmeye devam edeceğim. İnşallah bu uğurda, bu yolda başarılı olurum” ifadelerini kullandı.

Mert Özdemir ve Baran Aslan ise, muhtarla beraber her akşam bir saat kitap okuduklarını ve durumdan çok memnun olduklarını söylediler.

İHA