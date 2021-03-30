'Bir Bezelye Tanesi' protez kol olacak! 'Sarılmak kollarla olan bir iş değilmiş'

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan Meltem Bilgin, 2016'da 'Ewing Sarkomu' denilen kemik kanseri hastalığına yakalandı. Meltem, 7 ayrı ameliyat sonucunda sağ kolunu omzundan itibaren kaybetmek zorunda kaldı. Yakınları, Meltem'in kaybettiği kolunun yerine protez kol alabilmek için 60 bin TL topladı. Toplanan para ile basit fonksiyonlu bir protez kol siparişi verildi.

HAYAT HİKAYESİNİ KALEME ALDI

Meltem, ömür boyu ihtiyacını karşılayacak daha fonksiyonlu protez kolun yaklaşık 250 bin TL olduğunu öğrendi. Bunun üzerine, bu parayı karşılayabilmek için hayat hikayesini konu alan bir otobiyografi kitabı kaleme aldı. Meltem, şimdi 1 yıllık çalışma sonucu bastırabildiği 'Bir Bezelye Tanesi' adlı kitabından elde edeceği gelir ile kendisine protez kol almayı amaçlıyor.

Meltem Bilgin'in 'Bir Bezelye Tanesi' adıyla kaleme aldığı kitabı, henüz bin adet basıldı ve kitaplardan 750 tanesi satıldı.

'SARILMAK KOLLARLA OLAN BİR İŞ DEĞİLMİŞ'

Meltem, internet üzerinden satışa sunulan kitabın geliriyle hem yıpranan aile bütçesine katkı sağlamak hem de daha fonksiyonel protez almayı amaçladığını söyleyerek, "O günlerde 'kolum kesilecek' diye sevdiklerime son kez sıkı sıkı sarılmak istedim. Sonra bunun boşuna olduğunu anladım. Çünkü sarılmak kollarla olan bir iş değilmiş. Sevgiyle, kalpten ve ruhen de sıkıca sarılabilirmiş insan" dedi.