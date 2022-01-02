02 Ocak 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 17:00:00
Batman Lisesi dünyada ilk 250'de
BATMAN Anadolu Lisesi, Take Action Global adlı kuruluşun 6 hafta süreyle 146 ülkede yürüttüğü 'İklim Eylem Planı Projesi'nde 250 okuldan biri olmayı başardı.
BATMAN Anadolu Lisesi, Take Action Global adlı kuruluşun 6 hafta süreyle 146 ülkede yürüttüğü 'İklim Eylem Planı Projesi'nde 250 okuldan biri olmayı başardı. İngilizce öğretmeni Hatice İğsen'in 150 öğrenci ile yürüttüğü projeyle okul ödül aldı.