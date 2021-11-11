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11 Kasım 2021 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 20:00:00

Babasının adı altında okutacak

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Siirt Pervari'de 9 yıl önce helikopter kazasında şehit düşen uzman çavuş Kürşat Güneş'in 9 yaşındaki kızı İrem babasının adının bir okulda yaşatılmasını istedi. Hayali gerçek olan İrem şimdi de o okulda öğretmen olmayı hedefliyor.

EN BÜYÜK ARZUSU BUYDU

Siirt'in Pervari ilçesinde 9 yıl önce helikopter kazasında şehit düşen uzman çavuş Kürşat Güneş'in şehadetinden 3,5 ay sonra kızı İrem dünyaya geldi. Güneş'in eşi Hatice ve kızı İrem Güneş, 23 Eylül'de Siirt'in Tillo ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Güneş, İrem'in en büyük hayalinin, babasının adını taşıyan bir okulun yapılması olduğunu iletti.

MÜDİRE TEYZE OLACAK

İçişleri Bakanı Soylu, talimat verdi. Afetevler Mahallesi'nde yapılan okula "Şehit Jandarma Kürşat Güneş İlkokulu" adı verildi. Okulun, gelecek yıl eğitim öğretime açılması planlanırken şehit kızı İrem de öğretmen olup babasının adının yaşatıldığı okulda eğitim vermeyi hayal ediyor. Güneş, "Allah nasip ederse ileride kızım öğretmen olup, o okulda 'müdire teyze' olacak" diyor.

Etiketler : İçişleri bakanı soylu siirt jandarma şehit
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