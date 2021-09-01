01 Eylül 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 18:30:00
Ayı ile ormanda selfie çekti!
Artvin'in Şavşat ilçesinde taksi şoförü Gürsel Demir (40), yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan bozayı ile çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde taksi şoförü Gürsel Demir (40), yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan bozayı ile çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Demir, "Ayının kaçabileceğini düşündüm, yanına doğru yaklaşınca rahat tavırları dikkatimi çekti. Birlikte poz verdik" dedi.