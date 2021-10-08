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08 Ekim 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 15:30:00

Ayağıyla kitap yazdı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Trombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu ile dünyaya gelen bedensel engelli Sefa Yurtkölesi (26), sol ayağıyla 6 ayda yazdığı ve hayat hikayesini ele aldığı 'Hayatın Sefa'sı" isimli kitabını, yine ayağıyla okuyucularına imzaladı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Trombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu ile dünyaya gelen bedensel engelli Sefa Yurtkölesi (26), sol ayağıyla 6 ayda yazdığı ve hayat hikayesini ele aldığı 'Hayatın Sefa'sı" isimli kitabını, yine ayağıyla okuyucularına imzaladı. Aynı zamanda milli yüzücü olan Yurtkölesi, "Ayağımla yazdığım kitabımı tamamlayıp, basım aşamasına geldiğimde babamı kaybettim. Pes etmedim. Babam da bana hep onu söylerdi" dedi.

Sağlıklı bir bireyin ellerini kullandığı gibi kendisinin de ayaklarını kullanabildiğini belirten Yurtkölesi, "TAR sendromu vakası ile dünyaya geldim. Doktorlar dahi neremi kullanıp, neyi başarıp ya da başaramayacağımı bilmiyorlardı. Sol ayağımla yemek yemeye ve yazı yazmaya başladım. Lisede beden eğitimi öğretmenimin yaptığı dokunuş sayesinde yüzme sporuna başlamamla birlikte hayatım değişti. Başta başaramayacağımı ve yüzde 98 engelli olduğumu söyledim. Daha sonra hocam bana dünya çapında bedensel engelli yüzücülerinin videolarını izlettirdi. İlham alarak yüzme sporuna başladım. 2,5 aylık çalışmanın ardından Türkiye şampiyonasında 4 madalya aldım. Milli takıma yükseldim. Brezilya'da 50 metre kelebek branşında altın madalya kazandım" diye konuştu.

Gittiği konferanslarda hayat hikayesini merak eden öğrencilerin tavsiyesi üzerine kitap yazmaya başladığını anlatan Yurtkölesi, şöyle devam etti:

"Kitabımı sadece yazmış olmak için yazmadım. Gerçekten insanlara bir şeyleri hissettirmek için yazdım ve bunu da başardığımı düşünüyorum. Okuyucular 'hem kahkaha attığımız hem de ağladığımız bölümler oldu' diyorlar. Bu duyguları insanlara yaşattırabildiysem, başardığımı düşünüyorum. Tabi insanlar ister istemez bir insan nasıl ayağıyla kalem tutup da yazı yazabilir diye şaşırıyor. Ayağımı çok geliştirdim. Hiç zorlanmadan 6 ay boyunca her gün yazdım. Ayağımla yazdığım kitabımı, ayağımla imzalayarak okuyucularıma veriyorum."

Etiketler : Trombositopeni-radius yokluğu Sefa Yurtkölesi Hayatın Sefa'sı
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