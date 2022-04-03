Asırlık çınara sürpriz kutlama: İlk kez mum üfleyip pasta kesti

Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde yaşayan 7 çocuk, 25 torun sahibi Esma Toğa, 106 yaşında ilk kez mum üfleyip pasta kesti. Uzun yaşamın sırrına değinen Esma nine, "Hep doğal besleniyorum. Dağdan, bahçeden toplanan doğal otlardan yemek yapıp yiyorum. Bir de yemek ayrımı yapmıyorum. Sürekli doğal besleniyorum" diye konuştu.

