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02 Haziran 2021 Çarşamba 23:29:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 23:29:00

Antalya Valiliği'nden karar: Yasak kaldırıldı

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Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda kademeli normalleşme dönemi başladı. Karar ile beraber kısıtlamalarda bazı yenilikler meydana geldi. Bu gelişmeler ışığında bir ilin valiliğinden gelen flaş kararla daha önce koronavirüs ile mücadele için alınan bir yasak iptal edildi. İşte detaylar...

Antalya'da Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 1 Aralık 2020 itibarıyla, insanların çok yakın mesafede bir arada bulundukları, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının zor olduğu ve bu durumun salgının yayılmasını arttırıp halk sağlığı açısından risk oluşturduğu dikkate alınarak, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri gibi alanlarda piknik yapılmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgını seyrinde yaşanan gelişmeler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar gereğince piknik yasağının iptal edildiği kaydedildi.

Etiketler : Kovid-19 salgını antalya piknik yasağı
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