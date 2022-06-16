Annesiz kirpilere bebek bakımı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde anneleri ölen 5 kirpi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince şefkatle büyütülüyor. Veteriner Hekim Meltem Dimişgi, yavruların ağırlıklarının 62 ile 72 gram arasında değiştiğini söyleyerek "Henüz bir haftalıklar, 10 gün içinde gözleri açılacak" dedi. Kamyon altında kalarak ezilen annelerini kaybeden yavrular biberonla besleniyor.