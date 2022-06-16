VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Küresel kriz ortamından alnımızın akıyla çıkacağız"
Bahar Babacan kendi markasını çıkardı
Doç. Dr. Onur Özbozkurt, Gazeteciler Cemiyeti'nin Akademik Danışmanı Oldu
Kılıçdaroğlu'na bir milyon TL'lik dava
Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak açıklama
Aliyev'den, Karabağ için statü talep eden Ermenistan'a uyarı
Stratejik bölgeye harekat sinyali!
Abdülkerim Bardakcı transferi için beklenen açıklama
Seul Metaverse EXPO Fuarı'nın ana sponsoru GoArt Metaverse oldu
TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi
İsveç'te yeni terör yasası 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Almanya'daki cami saldırıları mercek altında
Dışişleri'nden Almanya'ya tepki: Kabul edilemez
TOKİ'nin gayrimenkul satışlarında tapular e-Devlet'ten alınabilecek
Batı Rusya'ya teknolojik darbe vurdu
ABD müdahalesi kimin çıkarına olur?
Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi!
Operasyon için havalanan F-16'ları örgüte bildirmişler
43 ilde 'Dümen' operasyonu! 226 gözaltı kararı
"Türkiye tehdit altındaysa biz de tehdit altındayız demektir"
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: İhracatımız indirimli, ithalatımız ise zamlı yapılıyor
Kuzey Kore'de yeni bir salgın hastalığa rastlandığı iddia edildi
İran: Türkmenistan ile dostane ilişkilerimize karşı olanlar var
Terör örgütü YPG'ye bir F-16 vermemişler!
16 Haziran 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 16:00:00

Annesiz kirpilere bebek bakımı

ABONE OL

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde anneleri ölen 5 kirpi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince şefkatle büyütülüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde anneleri ölen 5 kirpi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince şefkatle büyütülüyor. Veteriner Hekim Meltem Dimişgi, yavruların ağırlıklarının 62 ile 72 gram arasında değiştiğini söyleyerek "Henüz bir haftalıklar, 10 gün içinde gözleri açılacak" dedi. Kamyon altında kalarak ezilen annelerini kaybeden yavrular biberonla besleniyor.

Etiketler : Annesiz kirpilere bebek bakımı Çanakkale Ezine ilçesi
Oğullarıyla reklamda

Oğullarıyla reklamda
1 milyon lirayı koluna taktı

1 milyon lirayı koluna taktı
Servetine servet kattı

Servetine servet kattı
Oğlunu askere yolcu etti

Oğlunu askere yolcu etti
Yağmur yuvadan uçuyor

Yağmur yuvadan uçuyor
Sezon kapanışı

Sezon kapanışı
Hande'nin yasak çözümü

Hande'nin yasak çözümü
Düğün bitti eğlence bitmedi

Düğün bitti eğlence bitmedi
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX