Annesini başka bir otomobil içinde görünce dehşet saçtı!

Kayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51),tabanca ile ateş ederek öldüren sürücü yakalandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, 726. Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, bir kişi, otomobil ile Niyazi Yıldırım yönetimindeki otomobili sokakta bir süre kovaladı. Sürücü, daha sonra Yıldırım'ın otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobili durdurdu. Sürücüye silah çeken şüpheli, aracı gasbederek kaçtı.



GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücünün Burhan B. olduğunu belirledi. Burhan B., akşam saatlerinde evinde, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

'YARALI GÖRÜNCE ATEŞ ETTİM'

Burhan B. sorgusunda, Niyazi Yıldırım'ın aracında, onunla ilişki yaşadığı iddia edilen annesi N.B.'yi gördüğünü söyledi. Annesinin içinde bulunduğu otomobili takip ettiğini belirten Burhan B., otomobiliyle araca çarpıp, şarampole yuvarladığını, Niyazi Yıldırım'ın yaralı olduğunu görünce tabancasını çıkarıp ateş ettiğini, hafif yaralı olan annesini ise alıp bölgeden ayrıldığını ifade etti. Burhan B. Niyazi Yıldırım'ı annesiyle ilişki yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Burhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda hafif yaralanan annesi N.B. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)