  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8678
  • Euro
    7,7710
  • Altın
    396,9580
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump, hapis cezası alan eski danışmanı Stone'u affedebilir
Danıştay 10. Dairesinin 'Ayasofya' kararı sevinçle karşılandı
Ayasofya kararı sonrası Meclis Başkanı Şentop'tan flaş açıklama
Altın yüklü zırhlı araç devrildi, altınlar tarlaya saçıldı
Ayasofya Camii'nden huzur veren ses yükseldi! İşte ilk ezan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya kararını imzaladı
Ayasofya'da ibadetin önü açıldı... Peki süreç nasıl işleyecek?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Ayasofya mesajı
Yerli otomobilde önemli gelişme! Arazi çalışmaları başladı
Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak
Afganistan'da savaş uçağı düştü
Ayasofya için tarihi karar.... Danıştay müze kararını iptal etti
Mansur Yavaş su faturaları için vatandaşı suçladı
Piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
İsfanbul Tema Park'ta eğlence ve macera yeniden başladı
Myanmar, Çin-Hindistan rekabetinden faydalanıyor
Emniyet Genel Müdürlüğünden atamalara ilişkin açıklama
Uber, Danimarka'ya yaklaşık 25 milyon liralık ceza ödeyecek
Türkiye şaha kalktı, ezberleri bozdu: 20 ülkenin tamamını geride bıraktık
Türkiye'den çıkan kişisel alışveriş asistanı Price&Me dünyada alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor
MSB açıkladı! PKK'ya bir darbe daha!
Süper Lig hakeminin testi pozitif çıktı!
10 Temmuz 2020 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 18:30:00

Altın yüklü zırhlı araç devrildi, altınlar tarlaya saçıldı

ABONE OL

Çorum'un Sungurlu ilçesinde altın taşıyan zırhlı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri tırmık ve dedektörlerle tarlada altın aradı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altın taşıdığını öğrenilen zırhlı araç Mavi Ocak tesisleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpan araç daha sonra tarlaya uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Zırhlı araç kaz yerinden hemen kaldırılırken bölgede emniyet şeridi içerisine alındı.

Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri ellerinde tırmık, ot biçme makinesi ve dedektörlerle tarlada altın aradı. İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER