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23 Şubat 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 16:30:00

Alkışlanacak azim

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Doğuştan beş parmağı olmayan Zeynep, önce bağlama çalmayı öğrendi, sonra da devlet konservatuvarını kazandı.

Doğuştan beş parmağı olmayan Zeynep, önce bağlama çalmayı öğrendi, sonra da devlet konservatuvarını kazandı.

Doğuştan bir elinin parmakları olmayan 19 yaşındaki Zeynep Düzgün, 2017 yılında Tuzla'da Gençlik Gemisi'ndeki bağlama, şan, piyano ve konservatuvar hazırlık kurslarına katıldı. Farklı üniversitelerin yetenek sınavlarına girerek başarı sağladı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmeye hak kazanan Zeynep azmiyle herkese örnek oldu. Zeynep, "Sınavlara girdiğim zaman şaşırdılar. Beklemiyorlardı. Beni gördüklerinde 'Ne yapabilir.' diyorlardı, ama pes etmedim başardım" dedi.

Etiketler : Alkışlanacak azim Zeynep Düzgün Gençlik Gemisi BAĞLAMA
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