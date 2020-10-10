AFAD: 542 kişi kontrollü bir şekilde evlerine yerleştirildi

Hatay alevlerle mücadele ediyor. Dün farklı noktalarla başlayan sabotaj ve terör şüphesi bulunan yangınlar saatte 70 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Belen’in Sarımazı ve Petek mahallerinde vatandaşlar alevlerden canlarını zor kurtardı. Sabotaj ihtimalinin bulunduğunu açıklayan Hatay Valiliği gözaltına alınanların olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da yangına müdahale çalışmaları kapsamında şu ana kadar 542 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişinin kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildiği belirtildi.

AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmalara devam ettiği belirtilerek, "Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor. Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor" denildi.