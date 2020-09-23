Adana'da zehir tacirlerine operasyon! 47 kilo eroin yakalandı
Kaynak: AA
Adana'da şüphelenilen bir tırda yapılan aramada, 47 kilo 91 gram eroin ve 539 gram afyon sakızı ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği bir tırı Ankara-Pozantı Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde durdurdu.
Araçta, narkotik köpeği "Oscar" ile yapılan aramada, fırınlarda yakmak için kullanılan Antep fıstığı kabukları arasına gizlenmiş 47 kilo 91 gram eroin ve 539 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Polis, tır sürücüsü M.İ'yi (55) gözaltına aldı.
- Kütahya'da virüsten ölen adamın tabutunu da yaktılar
- Sevindiren haber: Vaka artışını şimdilik durdurduk
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında yeni dönem başladı! HES uygulaması hayata geçirildi
- Adana'da zehir tacirlerine operasyon! 47 kilo eroin yakalandı
- Meteoroloji'den 8 ilimize yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahmini
- Koronavirüsten öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı