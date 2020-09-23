Adana'da zehir tacirlerine operasyon! 47 kilo eroin yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği bir tırı Ankara-Pozantı Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta, narkotik köpeği "Oscar" ile yapılan aramada, fırınlarda yakmak için kullanılan Antep fıstığı kabukları arasına gizlenmiş 47 kilo 91 gram eroin ve 539 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Polis, tır sürücüsü M.İ'yi (55) gözaltına aldı.