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03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:11:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:11:00

Adana Valisi Elban: Adana'da su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti

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Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

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