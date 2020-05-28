  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanlığı, koronayla mücadelede alınan yeni kararları açıkladı
Denizli'den acı haber! Büşra öğretmenin kahreden ölümü...
Pandemi, eskrimci gençleri durduramadı
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
28 Mayıs 2020 Perşembe 15:12:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 15:12:00

Adana Valiliğinden hasta kadına yardım eli uzatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana'da yürüme güçlüğü çeken 75 yaşındaki hasta kadın için valilik tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla kalp, böbrek ve guatr hastası olan 7 çocuk annesi 75 yaşındaki Sakine Çamer'i yanında kaldığı oğlunun evinde ziyaret etti.

Adana Valiliğinden hasta kadına yardım eli uzatıldı - İki oğlu ve gelininden, kendisini darbettikleri iddiasıyla şikayetçi olan, yürüme güçlüğü bulunan 75 yaşında kadına tekerlekli sandalye verildi

Adana'da yürüme güçlüğü çeken 75 yaşındaki hasta kadın için valilik tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla kalp, böbrek ve guatr hastası olan 7 çocuk annesi 75 yaşındaki Sakine Çamer'i yanında kaldığı oğlu Cengiz Çamer'in evinde ziyaret etti. Görevliler, görme ve yürüme engeli de bulunan kadın için tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Sakine Çamer, yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra dün gittiği evlerine kendisini almayıp darbettikleri iddiasıyla iki oğlu ve iki gelini hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. 

Çamer, üzüntüsünü dile getirerek "Hastaneden taburcu olduktan sonra evime gitmek istedim ama beni almadılar. Bir kabahatim olsa hak ettiğimi düşünürdüm ama bir kabahatim de yok. Neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. Şimdi bana diğer oğlum, gelinim ve kızım bakıyor." dedi. Cengiz Çamer de kardeşlerinin annelerini evine almayıp sokağa bırakmasından ötürü üzgün olduğunu dile getirdi.

Çamer, annesinin uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ve o süreçte de kardeşlerinin çoğunun sahip çıkmadığını ileri sürerek, "Annemi kendisine ait eve almayıp sürükleyerek yakındaki bir sokağa bırakmışlar. Bu bir vicdansızlıktır. Ben anneme bakarım, bakmak istemeyen de bakmasın." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER