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01 Temmuz 2022 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 17:30:00

83 yıllık günlük kitap oldu

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VAN'ın İpekyolu ilçesinde emekli sağlık memuru Yusuf Acar (83), görev yaptığı dönemde gittiği köy ve mahallelerde tuttuğu günlüklerini kitaplaştırdı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde emekli sağlık memuru Yusuf Acar (83), görev yaptığı dönemde gittiği köy ve mahallelerde tuttuğu günlüklerini kitaplaştırdı. 28 yıl önce emekli olan Acar, 35 yıllık memurluk hayatında yaklaşık 10 bin kişi ile görüştüğünü ve kitabında onların ilginç hayat hikayelerini anlattığını söyledi.

İpekyolu'na bağlı Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan 16 çocuk babası ve 45 torunu olan ortaokul mezunu emekli sağlık memuru Yusuf Acar, memurluk hayatı boyunca gittiği köylerde yaşayan yaklaşık 10 bin kişi ile görüştü. Acar, bu kişilerle yaptığı görüşmelerde edindiği bilgileri günlük olarak tuttu. Hayat hikayelerini, aşiretlerini ve soy bilgilerini günlüğüne ekleyen Acar, 1994 yılında emekli oldu. 35 yıllık memurluk hayatı boyunca edindiği bilgileri titizlikle saklayan Acar, çocuklarından da destek alarak kitabını hazırlamaya başladı. 2 yıldır tutuğu notları çocukları ile birlikte inceleyen ve onları önem sırasına göre yeniden düzenleyen Acar, hem mensubu olduğu Hani Aşireti'ni hem de görüştüğü kişileri soy bilgileri ile birlikte yaşam tarzlarını anlattı.

BİR AY SONRA BASIMI YAPILACAK

Birikimlerini ve yaşanmışlıklarını anlattığı 'Ahmedi Hani ile yolu bilenler' kitabının gelecek ayı basımının yapılacağını belirten Acar, "Çocuklarımın 3'ü mühendis, gelinim mühendis, bir çocuğum öğretmen , diğerleri de memurluk yapıyor. Ben 1962 yılında 18 yaşındayken Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladım. 35 yıl bu görevimi sürdürdüm. 1994 yılında emekli oldum. Memurluk yaptığım dönemde köylere görevli olarak gidiyordum. Gittiğim köy ve mahallelerde hem mensubu olduğum Hani Aşireti mensubu kişilerle hem de yöre halkı ile görüşüyordum. Yaptığım bu görüşme ve sohbetlerde edindiğim bilgileri günlüğüme not ettim. 35 yıl boyunca 10 bini aşkın kişi ile görüştüm. Onlardan soy bilgilerini, ilginç hikayelerini, yaşam tarzlarını öğrendim. Suriye ve İran'da yaşayan bazı kişilerle de telefonla görüştüm. Öğrendiğim ve titizlikle not aldığım bilgilerin kaybolmaması ve gelecek nesiller tarafından bilinmesi için de kitaba dönüştürmeye karar verdim. Önümüzdeki ay kitabımın basımını yapmayı düşünüyorum" dedi.

Etiketler : 83 yıllık günlük kitap oldu van Yusuf Acar
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