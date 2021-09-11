50 yıldır kravatını çıkarmayan su satıcısı

İstanbul'da Üsküdar Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlananların yol kenarındaki su satıcısı görenlerin dikkatini çekiyor. Orta yaşlı, takım elbiseli, kravatlı ve kibar bu adamın ismi Ali Taşlıçukur. Yaklaşık 50 yıldır kravatını çıkarmayan, trafiğin yoğun olduğu bu bölgede ekmek parası için bekleyen Taşlıçukur, müşterileri tarafından aynı zamanda nezaketiyle tanınıyor.



Sabah mahallesindeki kedi ve köpekleri besleyerek mesaisine başlayan 61 yaşındaki sıra dışı su satıcısı, yaşadıklarını kitaplaştırmak da istiyor. Daha önce temizlik işçiliği yapan ve o zaman da kravat Taşlıçukur, emekli olduktan sonra "Şimdi ne yapmalıyım?' diye düşünüp su satmaya karar vermiş. Ali Taşlıçukur, esnaflığın en önemli inceliğinin gülümsemek olduğunu söyledi.