Meteorolojiden hava durumu uyarısı: 5 il için kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Çanakkale, Sakarya, Muğla ve Malatya çevreleri ile Kırklareli'nin ve Tekirdağ'ın batı, Balıkesir'in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ülke genelinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşların, yıldırım, dolu, rüzgar, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-14 Haziran'da öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer dolu şeklinde olacak.

Rüzgarın, güney ve batı yönlerden yağış öncesi ve sırasında saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağışla görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunuldu.

(AA)