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27 Aralık 2021 Pazartesi 12:08:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 12:08:00

3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: AA

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Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklaması yaptı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesi PKK/YPG
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