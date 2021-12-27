27 Aralık 2021 Pazartesi 12:08:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 12:08:00
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
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Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklaması yaptı.