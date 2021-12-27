3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklaması yaptı.