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16 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00

25 yıl tekerlekli tahtayla gezdi... Akülü sandalye sevinci

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Mersin'in Toroslar İlçesi'ne bağlı Kurdali Mahallesi'nde yaşayan Siracettin Çağlar, 2 yaşındayken çocuk felci geçirdi. Belden aşağısı tutmayan Çağlar, 25 yıl evden dışarı çıkmadı.

Sonrasında 25 yıldır da tekerlekli tahtanın üzerine oturup, elleriyle iterek dolaşan Çağlar hayırsever desteğiyle akülü sandalyeye kavuştu. Çağlar, mutluluğunun tarifsiz olduğunu söyledi.

Kentte bugüne kadar onlarca kişiye tekerlekli sandalye temin eden Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu Kurucusu Halil Öz, "Hollanda'dan bir hayırseverimizin desteği ile akülü sandalyeyi temin ettik. Dünyayı iyilik kurtaracak, engelli dostlarımıza sahip çıkalım" dedi.

Etiketler : çocuk felci akülü sandalye yaşam haberleri
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