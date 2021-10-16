25 yıl tekerlekli tahtayla gezdi... Akülü sandalye sevinci

Sonrasında 25 yıldır da tekerlekli tahtanın üzerine oturup, elleriyle iterek dolaşan Çağlar hayırsever desteğiyle akülü sandalyeye kavuştu. Çağlar, mutluluğunun tarifsiz olduğunu söyledi.

Kentte bugüne kadar onlarca kişiye tekerlekli sandalye temin eden Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu Kurucusu Halil Öz, "Hollanda'dan bir hayırseverimizin desteği ile akülü sandalyeyi temin ettik. Dünyayı iyilik kurtaracak, engelli dostlarımıza sahip çıkalım" dedi.