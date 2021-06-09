24 bin yıllık organizma canlandı

Bdelloid rotifer, dünya çapında tatlı sularda bulunan rotifer sınıfına ait bir canlı. Çok zor koşullara dayanıklıklarıyla bilinmekle birlikte, bugüne kadar yapılan araştırmar bu tür canlıların donduktan sonra 10 yıl kadar hayatta kalabileceğini gösteriyordu. Current Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan makale ise, Bdellod rotiferlerin çok daha uzun süre, hatta binlerce yıl hayatta kalabildiklerini ortaya koydu.



Azavera Nehri'nden çıkarılan çok hücreli canlının ne kadar süredir donuk bir vaziyette olduğu, karbon 14 metoduna göre hesaplandı. Araştırmacılar, bu metottan yola çıkarak bdelloid rotiferin yaklaşık 23 bin 960 ile 24 bin 485 yıldır donuk olduğunu tespit etti. Elbette araştırmacılar, sadece bir canlıyla sınırlı kalmayıp araştırmalarını genişletmek adına farklı bdelloid rotiferler çıkarmaya devam etti.