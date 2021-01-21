20 metrelik 'kardan enjektör'

Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Levent Bayraktar, Covid-19 aşısının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışmanın zevkli ve renkli geçtiğini belirten Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sağlık Bakanlığı'mızın almış olduğu kararla aşı yapma çalışmaları başladı. Biz de buna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için gönüllü gençlerimizle birlikte Gençlik Merkezi'mizin bahçesinde kardan 20 metre boyunda şırınga yaparak halkımıza aşı yaptırması için dikkat çekmek istedik" dedi.