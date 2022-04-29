16 yıl 15 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
16 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "izinsiz kenevir ekme" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Ç'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hükümlünün 16 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.