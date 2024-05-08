DSÖ'den İsrail'e Refah tepkisi

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz." diyen Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırısı sonrası tahminen 30 ila 40 bin kişinin Han Yunus ve Deyr El Balah'a gitmek için Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'tan ayrıldığını kaydetti.

Ghebreyesus, Refah'ta 600 bini çocuk 1,4 milyon kişinin risk altında bulunduğunu söyledi.