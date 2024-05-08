DSÖ'den İsrail'e Refah tepkisi
Kaynak: AA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah kentine yönelik artan saldırılarından son derece endişeli olduklarını bildirdi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
"İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz." diyen Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırısı sonrası tahminen 30 ila 40 bin kişinin Han Yunus ve Deyr El Balah'a gitmek için Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'tan ayrıldığını kaydetti.
Ghebreyesus, Refah'ta 600 bini çocuk 1,4 milyon kişinin risk altında bulunduğunu söyledi.
- Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya ve Romanya heyetlerini kabul etti
- Dışişleri duyurdu: Gazze'ye en çok yardım yapan ülke Türkiye
- Türkiye'den kardeş Gazze'ye yardım eli
- 50 milyon lira değerinde kaçak oto yedek parçası ele geçirildi
- Gözaltına alınan şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi