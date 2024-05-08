VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya ve Romanya heyetlerini kabul etti
Ezgim Mıstıkoğlu ve Deniz Derin Bınaroğlu, tarihe geçti
Dışişleri duyurdu: Gazze'ye en çok yardım yapan ülke Türkiye
Türkiye'den kardeş Gazze'ye yardım eli
Putin duyurdu: AEB üyesi ülkelerin ekonomik büyüklüğü 2,5 trilyon dolara ulaştı
08 Mayıs 2024 Çarşamba 17:27:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 17:27:00

DSÖ'den İsrail'e Refah tepkisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah kentine yönelik artan saldırılarından son derece endişeli olduklarını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz." diyen Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırısı sonrası tahminen 30 ila 40 bin kişinin Han Yunus ve Deyr El Balah'a gitmek için Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'tan ayrıldığını kaydetti.

Ghebreyesus, Refah'ta 600 bini çocuk 1,4 milyon kişinin risk altında bulunduğunu söyledi.

Etiketler : DSÖ FİLİSTİN REFAH İSRAİL
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor
Yarıştığı stüdyoda jüri oldu

Yarıştığı stüdyoda jüri oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX