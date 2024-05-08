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08 Mayıs 2024 Çarşamba 08:04:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 08:04:00

8 ilde Mahzen-39 operasyonu: 33 şüpheli gözaltında

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen Mahzen-39 operasyonlarında elebaşılığını Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen 'MAHZEN-39' operasyonlarında Elebaşılığını Umut Öken'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi, 33 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları,

Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları,

Zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları,

Küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri,

Baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikâyetlerinden vazgeçirdikleri,

Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları,

Aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları,

Sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca,3 adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu.

Etiketler : operasyon suç örgütü mahzen
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