VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne uluslararası ödül
DSÖ'den Refah açıklaması
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Rusya: Refah'ta uluslararası insancıl hukuka uyulması gerekiyor
"Azerbaycan'ın en önemli ticari ortağı olmaktan memnunuz"
08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:25:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:25:00

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

7 şüphelinin yakalandığı operasyonda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, esrar ile 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.A., S.B., H.K., E.B., H.B., İ.B. ve A.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu gözaltı tutuklama ESKİŞEHİR
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Yarıştığı stüdyoda jüri oldu

Yarıştığı stüdyoda jüri oldu
Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX