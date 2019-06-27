16 yaşındaki genç kızın sır intiharı

Bahçelievler´de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran akşamı 'arkadaşlarımla buluşacağım' diyerek evden çıktı. Genç kızın eve dönmemesi üzerine ailesi, Bahçelievler emniyetine giderek kayıp başvurusu yaptı.

ARANIRKEN İNTİHAR ETTİ

Genç kız her yerde aranırken, Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi´nde bulunan inşaat halindeki bir binanın 12'inci katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

MAVİ BALİNA ŞÜPHESİ

İddialara göre, genç kızın vücudunda izler olduğu, ayrıca evdeki dolabının iç kısmına yazdığı görevler, şekilller ve intihardan önce ailesine intihar edeceği yerin konumunu attığı öne sürüldü. Bu şüpheler de akıllara mavi balina oyununu getirdi.

DHA