16 yaşındaki genç kızın sır intiharı
Bahçelievler'de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran'da kayboldu. Ailesi, emniyete kayıp başvurusu yaptıktan yaklaşık 5 saat sonra genç kızın Bağcılarda bulunan bir inşaatın 12'inci katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Evinde dolabındaki çizimleri gören polis, 'Mavi Balina' şüphesi üzerinde çalışmalarını sürdürürken genç kızın binadan atlamadan önce arkadaşlarına attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından soruşturmanın yönünü değişti. Genç kızın arkadaşlarına cinsel istismara uğradığını yazdığının belirlenmesi üzerine bir yakını gözaltına alındı. Bağcılar Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bahçelievler´de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran akşamı 'arkadaşlarımla buluşacağım' diyerek evden çıktı. Genç kızın eve dönmemesi üzerine ailesi, Bahçelievler emniyetine giderek kayıp başvurusu yaptı.
ARANIRKEN İNTİHAR ETTİ
Genç kız her yerde aranırken, Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi´nde bulunan inşaat halindeki bir binanın 12'inci katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
MAVİ BALİNA ŞÜPHESİ
İddialara göre, genç kızın vücudunda izler olduğu, ayrıca evdeki dolabının iç kısmına yazdığı görevler, şekilller ve intihardan önce ailesine intihar edeceği yerin konumunu attığı öne sürüldü. Bu şüpheler de akıllara mavi balina oyununu getirdi.
DHA
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