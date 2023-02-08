10 ili kapsayan OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı

10 ilde OHAL ilan edilmesine dair 8 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar şu şekildedir:

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6785

Anayasanın 119 uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman. Diyarbakır. Gaziantep, Hatay. Kahramanmaraş, Kilis, Malatya. Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir.

8 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI