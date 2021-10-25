10 bin lira bulursa eşine kavuşacak

Antalya'da yıllardır yüzde 80 bedensel engelli eşi Gülümser İnce'ye (60) bakan fakat rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan İsa İnce (59), bu süreçte biriken borçları nedeniyle hem eşinden hem de evinden ayrı günler geçiriyor.



Kirası biriktiği için oturduğu eve gidemeyen İnce, sokaklarda, parkta ve hastanelerin acillerinde sabahlıyor. Bakımevindeki eşini çok özlediğini söyleyen İnce, 10 bin lirayı bulan borçları için yardım istedi. İnce "Eşim, benim her şeyim" dedi.