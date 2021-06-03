  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pedallar eğitim için dönecek
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
Ata vatandan Türkiye kararı
Türkiye'nin S-400'leriyle ilgili iddiaya Rusya'dan cevap
Teröristbaşı Murat Karayılan çöküşü itiraf etti
Avusturya'nın 'fişleme' haritası çevrim dışı oldu
Kara Kıta'ya Türk imzası! Bölgenin güvenliği Hızır'a emanet
"Türk otoriteleri bir gün bile insani yardımı durdurmadı"
Uğur Kılıç, “Hentbol Vizyon 2028” sloganıyla Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına aday
Bakan 'kararlıyız' dedi ve hedefi açıkladı
Geri sayım başladı! ''Bozok'' ve ''Togan'' göreve hazır
Macron yine saldırdı! Tek derdi Türkiye
Köylerin kanatlı sakinleri
Engel tanımayan yardım çabası
Okulları renklendiren öğretmen
İlginç koleksiyoner: Taş görünce dayanamıyor
Oğuzhan ile çok mutluyuz
Eda'nın hayali üç çocuk
Tatil yok set var
En güvenli tatil karavan
Moda çekimlerini aratmıyor
Kalbini fenomene kaptırdı
03 Haziran 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 14:00:00

Kara Kıta'ya Türk imzası! Bölgenin güvenliği Hızır'a emanet

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk savunma sanayisi şirketlerinin geliştirdiği zırhlı muharebe araçları Afrika'da yeni ihracat başarılarına imza atıyor. Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın bütün Afrika'da kabul gördüğünü dile getiren Katmerci, Afrika pazarındaki genişlemelerinin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Katmerciler, Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 zırhlı araç alım ihalesinin şirketin uhdesinde kaldığını duyurdu.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine, savunma sanayisine yönelik projelerin uzun soluklu olduğunu ve Kenya'ya yönelik çalışmaların yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü belirtti.

Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın bütün Afrika'da kabul gördüğünü dile getiren Katmerci, Afrika pazarındaki genişlemelerinin devam ettiğini söyledi.

Katmerci, "Farklı pazarlarda da çalışmalarımız var. Savunma sanayisinde ihracat sabır işi. En az 1,5-2 yıl emek harcıyorsunuz sonunda ya oluyor ya olmuyor. Kenya'daki süreç istediğimiz gibi oldu. Bunun prosedür tarafları var. Şu anda işi imzalıyoruz. Bundan sonra finansal çalışmalar yapılacak sonrasında toplam tutar bildirilip işe başlanacak." dedi.

Kenya'nın, zırhlı araçlarını ihraç ettikleri 3'üncü ülke olduğunu belirten Katmerci, araçların teslimatını yaklaşık 2 yılda tamamlamayı hedefledikleri dile getirdi. Katmerci, "Takip ettiğimiz işler var. Araçlarımız Afrika'da kullanıldıkça, bilinirliği arttıkça ihracat haberleri artacaktır diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- YENİ ARAÇ VE KENYA'NIN HIZIR 4X4'Ü İLK KEZ TANITILACAK

Furkan Katmerci, ağustos ayında düzenlenecek 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda meskun mahalde görev yapmak üzere mevcut araçlardan daha küçük boyutlarda yeni bir aracı ilk kez sergileyeceklerini bildirdi. Katmerci, ayrıca Hızır'ın Kenya'da görev yapacak versiyonunun da Fuar'da görücüye çıkacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında geçen yıl cirolarını yüzde 30 artırdıklarını, ihracatlarını yüzde 85 seviyesine getirdiklerini anlatan Katmerci, "Döviz kazandırıcı faaliyetlere devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaları ülkeye katma değer, istihdam, ihracat olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Her koşulda şirketimizi sağlıklı şekilde büyütüyoruz." dedi.

Etiketler : Furkan Katmerci Kenya Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç
‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da

‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da
Haline şükür etti

Haline şükür etti
Tatil öncesi bir hafta aç

Tatil öncesi bir hafta aç
4 maske bir siperlikle uçtu

4 maske bir siperlikle uçtu
Önce iş arkadaşı sonra sevgili

Önce iş arkadaşı sonra sevgili
Hayali Kıvanç ile oynamak

Hayali Kıvanç ile oynamak
'Mevlana'da yeniden buluşacaklar

'Mevlana'da yeniden buluşacaklar
Milli takım için yazdı

Milli takım için yazdı
Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda

Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER