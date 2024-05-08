"Azerbaycan'ın en önemli ticari ortağı olmaktan memnunuz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) imza töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında şunları söyledi:

Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri detaylı şekilde ele alan "Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısı" vesilesiyle, can Azerbaycan'ın hörmetli Başbakanı Sayın Ali Esedov ve heyetini ülkemizde ağırlıyoruz.

11'inci Türkiye Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon toplantımızı tamamladık. Bugün aldığımız kararlar, ekonomik ilişkilerimizi somut eylemler temelinde ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda daha ileriye taşımaya kararlılığımızın bir göstergesidir.