Instagram'da kopyacılığa son

Instagram algoritması güncellendi. Yeni güncellenen algoritma sayesinde kullanıcılar çok takipçiye sahip olmasa da eğer içerik özgünse Instagram önerilerinde o paylaşımlar çıkacak. Instagram, daha küçük hesaplar için görünürlüğü artırmış olacak. Burada aslında en büyük değişiklik de diğer kullanıcıların video ve fotoğraflarını indiren veya ekran görüntüsünü alan ve bunları yeniden yayınlayan hesapların önüne geçilmek isteniyor. Instagram'daki bu hesaplar ana gönderi sahibini çoğunlukla etiketlemiyor ve bu gönderileri kendilerininmiş gibi paylaşıyor. Yeniden yayınlanan içeriklerin platformdaki önerilerinin kaldırılması, söz konusu durumun önüne geçilmesini sağlayabilir. Burada da bir kıstas var. Buna göre orijinal olmayan toplama içerikleri paylaşan hesaplar kendi oluşturmadıkları içerikleri 30 gün içinde 10 defadan fazla paylaşırsa, önerilmeyecekler. Yani artık bu hesapların 'başka hesaplardan paylaşımları almak' dışında orijinal içerik de üretmesi gerecek.