CANİK, modern çözümlerini Malezya'da sergiliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketi bünyesinde faaliyet gösteren ateşli silah üreticisi CANİK, dünya genelinde 60 ülkeden binlerce şirket ve 45 ülkeden 400'den fazla delegasyonun yer aldığı etkinlikte bölgesel işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle fuara damga vuran CANiK, CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 gibi ağır makineli tüfek ailesini sergiliyor.

Ayrıca, SYS şirketlerinden AEI Systems tarafından üretilen ve dünyada yalnızca üç firma tarafından imal edilen 30x113 milimetrelik top, UNIROBOTICS'in uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) üzerinde katılımcılara sunuluyor.

CANiK'in uluslararası alanda tanınmış yeni tabancaları TTI Combat ve SFx RIVAL-s de fuar katılımcılarına sunulan ürünler arasında bulunuyor.

CANİK, ASYA ÜLKELERİ İLE YENİ İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATMAYI HEDEFLİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, Güneydoğu Asya ve Asya Pasifik bölgesinin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirerek yeni işbirlikleri kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Aral, "Bu ülkelerin birçok ihtiyacını karşılayacak geniş ürün yelpazemizle katıldığımız DSA ve NATSEC'te yaptığımız görüşmelerin de yakın zamanda meyvelerini vermeye başlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin 2022'de bünyesine kattığı İngiliz şirketi AEI Systems ile Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore gibi Asya'nın gelişmiş ülkelerin pazarlarına da