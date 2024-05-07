VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Gençlerimizin kariyer gelişimini İŞKUR olarak destekliyoruz"
Kuveyt Emiri Sabah, Türkiye'de
"Nikahta dua okunmasının engellediği" iddiası... Müfettiş görevlendirildi
Putin beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine başladı
Kuveyt Emiri Sabah, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 60. yılında Türkiye'yi ziyaret ediyor
07 Mayıs 2024 Salı 12:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 12:30:00

CANİK, modern çözümlerini Malezya'da sergiliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

CANiK, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 18. Defence Services Asia ve National Security 2024'te, modern orduların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerini sergiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketi bünyesinde faaliyet gösteren ateşli silah üreticisi CANİK, dünya genelinde 60 ülkeden binlerce şirket ve 45 ülkeden 400'den fazla delegasyonun yer aldığı etkinlikte bölgesel işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle fuara damga vuran CANiK, CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 gibi ağır makineli tüfek ailesini sergiliyor.

Ayrıca, SYS şirketlerinden AEI Systems tarafından üretilen ve dünyada yalnızca üç firma tarafından imal edilen 30x113 milimetrelik top, UNIROBOTICS'in uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) üzerinde katılımcılara sunuluyor.

CANiK'in uluslararası alanda tanınmış yeni tabancaları TTI Combat ve SFx RIVAL-s de fuar katılımcılarına sunulan ürünler arasında bulunuyor.

CANİK, ASYA ÜLKELERİ İLE YENİ İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATMAYI HEDEFLİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, Güneydoğu Asya ve Asya Pasifik bölgesinin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirerek yeni işbirlikleri kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Aral, "Bu ülkelerin birçok ihtiyacını karşılayacak geniş ürün yelpazemizle katıldığımız DSA ve NATSEC'te yaptığımız görüşmelerin de yakın zamanda meyvelerini vermeye başlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin 2022'de bünyesine kattığı İngiliz şirketi AEI Systems ile Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore gibi Asya'nın gelişmiş ülkelerin pazarlarına da

Etiketler : canik malezya savunma
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX