Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor!

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05 Ekim 2021 Salı 14:43:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 14:43:00

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ABD Donanması, 'taşınabilir' olarak tanımladığı şimdiye kadarki en küçük yüksek enerjili lazer silahını talep ediyor. ABD medyasına göre, gemi ve zırhlılara monte edilen lazer silahların minyatürleri de yolda...

Lazer silahlar artık savaş alanının bir gerçeği haline geldi. ABD Donanması 2016 yılında LAWS lazerini USS Ponce'a konuşlandırdı. Ancak, şimdiye kadar sadece gemilere veya diğer araçlara monte edilmiş büyük silahlar, yani bir nevi lazer toplarını gördük. Ancak, Forbes'ta yer alan bir makaleye göre, minyatürleşme yolda.

Geçen ay yapılan sözleşme duyurusuna göre, lazer alanında uzman MZA Associates of Albuquerque, "kompakt, taşınabilir, düşük maliyetli ve güvenilir bir İnsansız Hava Sistemleri Karşıtı Yüksek Enerjili Lazer Silah Sistemi'nin (C-UAS HELWS) tasarlayacak, geliştirecek, teslim edecek, entegre edecek, test edecek ve sergileyecek...' ifadeleri yer aldı.

Başka bir deyişle, küçük dronları vurması için, bir lazer silahı geliştiriliyor. Diğer lazer sistemleri 150 kilowatt enerjiyle daha büyük hedefler için geliştirilirken, söz konusu silahın 10 Kw'lık bir lazer olacağı ve savaş alanında giderek artan bir tehdit haline gelen küçük quadcopter'ları (döner kanatlı İHA) düşürecek kadar güçlü olacak.

Peki yeni silah ne kadar büyük olacak?

MZA'dan proje boyutlarına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Deniz Araştırmaları Ofisi (ONR) açıklaması bu konuda fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

ONR Program Sorumlusu Frank Peterkin Forbes'a verdiği demeçte, 'Donanma ile yapılan sözleşme kapsamında MZA, düşman insansız hava araçlarına karşı savunma sağlamak için taşınabilir bir lazer silah sistemi geliştiriyor" dedi.

Normal silahlar için de 'taşınabilir' ibaresi kullanılsa da Peterkin, silahın normal anlamda taşınabilir olmadığını açıkladı.

Ancak Peterkin, "Tam sistem, ilk yerleştirme ve/veya başka alana taşınma için hala kamyonlar, vinçler vb. gerektirecektir" diyor. Bu nedenle, henüz tam olarak bir lazer tüfeği değil, belki de daha çok .50 Cal M2 makineli tüfek gibi elle taşınabilirden ziyade ağır makineli silah boyutlarında bir silah bekleniyor.

Yeni silah, Raytheon tarafından 2019'da geliştirilen , mevcut en küçük lazer olan Yüksek Enerjili Lazer Silah Sisteminden bir beden küçük olacak.

Raytheon Yüksek Enerji Lazer İş Geliştirme lideri Evan Hunt, "Raytheon Intelligence & Space'in yüksek enerjili lazer silah sistemi, 10kW sınıfının en kompakt lazer silah sistemidir. Daha da önemlisi, aynı zamanda piyasadaki en yeteneklisi." diyor.

star.com.tr

Etiketler : LAWS lazerini USS Ponce ABD DONANMA aytheon Yüksek Enerji Lazer
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