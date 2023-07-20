Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.
Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini koruyama devam etti.
İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı da 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1843,73 -
2 Fransa 1843,54 -
3 Brezilya 1828,27 -
4 İngiltere 1797,39 -
5 Belçika 1788,55 -
6 Hırvatistan 1742,55 -
7 Hollanda 1731,23 -
8 İtalya 1726,58 -
9 Portekiz 1718,25 -
10 İspanya 1703,45 -
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