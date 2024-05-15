Bu maç da dostluk da bitmez!

Bu maç da dostluk da bitmez!

Sakız Adası'ndaki voleybol turnuvasında, sahaya inerek maçı yarım bıraktıran taraftar "Bu maç da dostluk da bitmez" dedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen voleybol turnuvası Türk-Yunan dostluğunu bir kez daha pekiştirdi. Altay ve Karşıyaka'nın kadın voleybol takımlarının katıldığı Sakız Kadınlar Voleybol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. İlk gün Altay ve Karşıyaka rakiplerini 3-0 mağlup etti. İkinci gün finalde karşılaşması gereken iki İzmir ekibi, turnuvanın dostluk amacıyla yapılması üzerine yine Yunan rakipleri ile maç yaptı.

SAHADA REKABET KALPTE DOSTLUK

İkinci gün Kambochora-Karşıyaka müsabakasının 3. setinde Altaylı voleybolcular iki ülke arasındaki dostluğun sürmesi adına sahaya top atarak müsabakanın yarıda kalmasına ön ayak oldu. Kulüp temsilcileri turnuvanın önümüzdeki yıl İzmir'de gerçekleşmesi için sözleşti. Karşıyaka, "Sahalarda rekabet, kalplerde dostluk" yazılı bir pankart açarken, Altaylı voleybolcular tişörtlerinde İngilizce olarak, "Her zaman kardeşiz" mesajı verdi.

Sakızadası'ndaki turnuvaya katılan 4 takıma da kupa verildi.