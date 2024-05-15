Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı Tanıtım Lansmanı Yapıldı

Lansman toplantısına katılanlar arasında; Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Makineci, Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi Baran Güneş, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Müdürü Osman Tatlıcılar, BOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay, BOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Osman Yıldırım yer aldı.

Toplantıda konuşan Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, "Bu etkinlik sayesinde Bursamızın tüm güzelliklerini keşfetme imkanı bulmanın yanı sıra Milli Mücadelemizin sembolü olan Mudanya Mütakeresi'ne ithafen bu kadim ilçeyi de bisikletle geçerek bağımsızlığımızın anlam ve önemine de vurgu yapacağız" dedi.

YEŞİL BURSA YEŞİL KALMALI

Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Bursa OSB ve BOSİAD adına söz alan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ise şunları söyledi:

"Bizim amacımız Yeşil Bursa'nın hep yeşil kalması... Bursa OSB çevreyi korumak için kurulmuş bir sanayi bölgesi. Bunu da her fırsatta öne çıkarmaya çalışıyor ve tüm kente yayılması adına da Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması gibi önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bugün tanıtım toplantısını gerçekleştirdiğimiz Granfondo Bursa da bizim çevreci ruhumuza birebir uyan bir etkinlik. İnsanlar havasının ve suyunun temiz olduğu bir ortamda spor yapmak istiyor. Bu etkinlikleri ne kadar çok desteklersek bu olanakların kamu nezdinde insanların daha fazla sorgulaması ve talep etmesini sağlayacağız. Türkiye'nin ilk OSB'si olarak, çevreye duyarlı projeler ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında dünya çapında ünlü bisiklet yarışı Granfondo Bursa'nın da amacına ulaşması diliyoruz." Toplantıda Velo Bursa Bisiklet Takımı da, Bursa Valisi Halil Serdar Cevheroğlu'na ilk defa görücüye çıkan yeni sezon takım formasını hediye etti. Organizasyon sırasında ayrıca bisiklet sporunun özendirilmesine katkı sağlamak amacıyla şehit ailelerinin çocuklarına verilmek üzere hediye bisikletler de yetkililere teslim edildi.

26 MAYIS'TA BURSA OSB'DEN START ALACAK

Öte yandan 26 Mayıs'ta Bursa OSB'den start alacak Granfondo Bursa, sırasıyla Hasköy, Çekrice, Dereköy, Mirzaoba, Kaymakoba mahallelerinden geçerek antik bir kasaba olan Tirilye'ye uzanacak. Yarış, Tirilye'den Mudanya'ya kadar devam edecek, sonrasında Göynüklü ve Nilüferköy'den geçerek Bursa OSB yerleşkesinde sona erecek. Organizasyon, Milli Mücadelemizin sembolü olan, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren Mudanya Mütarekesi'ne ithafen bu kadim ilçeyi de bisikletle geçerek, bağımsızlığımızın anlam ve önemine de vurgu yapacak.