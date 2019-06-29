29 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi
Sol açık için İspanyol aday
BEŞİKTAŞ’IN, Abdurrahim Albayrak ile de görüşen Meksikalı menajerlerle İspanyol sol kanat oyuncusu Jony’nin transferini masaya yatırdığı öğrenildi.
GÜNEŞ
Geçtiğimiz sezon Deportivo Aleves’te 36 maçta forma giyip 5 gol ve 10 asistle oynayan Jony’nin bonservisi ise Malaga’da bulunuyor. Meksikalı menajer Ordiales’in yönetime, Jony’yi 2-3 milyon euro gibi bir bedelle Beşiktaş’a getirebileceğini ilettiği öğrenildi.
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