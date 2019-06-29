Sol açık için İspanyol aday

GÜNEŞ

Geçtiğimiz sezon Deportivo Aleves’te 36 maçta forma giyip 5 gol ve 10 asistle oynayan Jony’nin bonservisi ise Malaga’da bulunuyor. Meksikalı menajer Ordiales’in yönetime, Jony’yi 2-3 milyon euro gibi bir bedelle Beşiktaş’a getirebileceğini ilettiği öğrenildi.