PAOK, Miroslav Stoch'u kadrosuna kattığını açıkladı

Son olarak Çekya ekibi Slavia Prag'da forma giyen Miroslav Stoch, Yunanistan şampiyonu PAOK ile resmen anlaştı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Stoch'un taraftarlara seslendiği bir video göze çarparken, #Stochisback mottosu kullanıldı.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

29 yaşındaki Slovak futbolcunun 1.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında PAOK'a gittiği belirtildi.

2017'de Fenerbahçe'den 1 milyon euroya Slavia Prag'a transfer olan Stoch, 2013-14 sezonunda kiralık olarak PAOK forması giymişti. Stoch, geçtiğimiz sezon Prag ekibiyle toplam 49 maça çıkarken 14 gol ve 13 asist kaydetmişti.