Normandiya çıkarması

GÜNEŞ

■ TRANSFERDE önceliği stopere veren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa’da buldu. Siyah-Beyazlılar, Ligue 1’e veda eden Caen takımının 24 yaşındaki stoperi Alexander Djiku için girişimlere başladı. Kamerun asıllı Fransız stoper için ön görüşme yapan transfer komitesi, teknik direktör Abdullah Avcı’dan onayı almasının ardından markajı daralttı. Normandiya bölgesinin ünlü takımı Caen’in yöneticilerinden randevu alındığı ve kısa süre içinde masaya oturulacağı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR’E DE ÖNERİLMİŞ

■ KARTAL’IN transfer listesindeki sızıntı Fransa basınına da yansıdı… Les-Transfert’a göre Djiku, menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir’e de önerildi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan başarılı savunmacının Caen kulübüyle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunduğu ancak küme düşme nedeniyle bazı özel maddelerin devreye gireceği iddia edildi. Fransızlar’a göre kariyerine Süper Lig’de devam etmeye sıcak bakan Djiku’nun Beşiktaş’ı tercih etmesi yüksek bir ihtimal.

ALTERNATİF MEVKİSİ SAĞ BEK

■ CAEN formasıyla geçen sezon Ligue 1’de tamamı ilk 11’de ve 90 dakika olmak üzere 31 maça çıkan Djiku, Nice deplasmanında attığı galibiyet golüyle takımına kümede kalma yarışında hayat vermişti. Düşen takımın dikkat çeken isimleri arasında bulunan futbolcu, 2017 yazında 2 milyon euro bonservisle altyapısından yetiştiği Bastia’dan transfer edilmişti. Sağ bek de oynayabilen 1.82 boyundaki Djiku için Fransızlar’a 2.5 milyon euro önerildiği gelen haberler arasında.