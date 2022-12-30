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30 Aralık 2022 Cuma 14:18:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 14:18:00

Eski dünya şampiyonu kick boksçu, yeşil pasaport hakkını hukuk mücadelesiyle aldı

Kaynak: AA

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Kick boksta 2001 yılında kazandığı Dünya şampiyonluğu ile o dönem yürürlükteki kanun kapsamında maaş bağlanan eski milli sporcu Mesut Arslan, olimpik branş sporcusu olmadığı gerekçesiyle yeşil pasaport alamaması üzerine açtığı davayı kazandı.

Mesut Arslan'a, 2001 yılında Avusturya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda büyükler kategorisinde kazandığı şampiyonlukla, o dönem yürürlükteki "2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında şeref aylığı bağlandı.

İlgili kanun 2008 yılında, "5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun" ile yürürlükten kalktı. Eski kanunla aylık bağlananlar da geçici maddeyle yeni kanun kapsamına alındı.

Mesut Arslan, milli sporcu belgesiyle, yeşil pasaport almak için bu yıl mayıs ayında Nüfus Müdürlüğüne başvurdu. Nüfus Müdürlüğü Arslan'dan Gençlik ve Spor Bakanlığından "olur" yazısı getirmesini talep etti.

Bakanlığa başvuran Arslan'a "olur" yazısı, 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun'un yeşil pasaporta ilişkin hükümlerinin olimpik, paralimpik ve defolimpik spor dallarını kapsaması nedeniyle verilmedi.

Arslan, İzmir Barosuna kayıtlı avukatlar Mustafa Tunç ve Orhan Baver Göçer aracılığıyla Ankara 8. İdare Mahkemesine başvurdu.

Dilekçede Arslan'ın "Devlet Sporcusu" unvanı taşıdığı, şeref aylığı aldığı belirtilirken, hususi pasaport hakkının kendisine tanınmamasının hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Mahkemenin, Arslan'ın talebini haklı bulduğu kararında şunlar kaydedildi:

"Uyuşmazlık konusu olayda; 5774 sayılı yasanın atıf maddesi olan geçici 2. maddesi uyarınca, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce aylık bağlanmış olanların aylıklarının ödenmesine devam edileceğinin açık olması karşısında davacının da aylıklarının ödenmeye devam ettiği ve şeref aylığı ödemelerinin yapıldığı, dolayısıyla davacının Devlet Sporcusu olduğu konusunda herhangi bir ihtilafın bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda hususi damgalı pasaport verilebilmesi için aranacak olan kanuni kıstaslardan 'sporcu şeref aylığı bağlanması' ve 'Devlet Sporcusu unvanı' verilmesinin şartlarını birlikte taşıdığı tespit edilen davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Arslan'ın avukatı Orhan Baver Göçer, AA muhabirine, dünya şampiyonu ve Devlet Sporcusu unvanı taşıyan bir sporcunun yeşil pasaport hakkından yararlanamamasının haksızlık olduğunu belirtti.

Göçer, Devlet Sporcusu unvanı taşıyan benzeri durumdaki tüm sporcular için kararın emsal niteliğinde olduğunu ve bu kişilerin de yeşil pasaport alabileceklerini ifade etti.

Etiketler : Mesut Arslan Devlet Sporcusu Mustafa Tunç Orhan Baver Göçer
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