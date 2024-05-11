Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları başlıyor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları bu yıl Türkiye'nin turizmde marka şehirlerinden Muğla ve kıtaların birleşme noktası İstanbul'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Halikarnas Kupası 19 Mayıs'ın yıldönümünde Bodrum Yalıkavak'tan start alacak. Hem orsa hem de pupa ayakları olan yarışta ekipler, Rodos ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak'ta finiş verecek. Halikarnas Kupası'nın takdim edileceği ödül töreni ise 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.

TARİH VE KÜLTÜR DÜNYA İLE PAYLAŞILACAK

Bodrum ve İstanbul'un eşsiz manzaralarında yerli ve yabancı yelken tutkunlarını buluşturacak organizasyon, aynı zamanda Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünya ile paylaşmamızda ve uluslararası platformlarda tanıtılmasına da olanak sağlayacak.

BU YIL İSTANBUL KUPASI DA VERİLECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na bu yıl yeni bir etap eklendi. 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıldönümü törenleri kapsamında yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda yelkenlerini rüzgar ile dolduracak. Beşiktaş'tan start alacak ekipler, İstanbul Boğazı'nda kıyasıya bir rekabetten sonra yeniden Beşiktaş'ta finiş verecek. Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

BOĞAZ'DA CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yaşı kutlanırken İstanbul Boğazı, dünyada iki kıta arasında yapılan tek ve en ihtişamlı yarış olan Cumhuriyet Kupası'nda ev sahipliği yapacak. Cumhuriyet Kupası etabı, 26 Ekim'de 'Şamandıra Yarışları'yla başlayacak. Boğaz'ın yelkenlilerle renkleneceği etap 29 Ekim'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.

İstanbul Açık deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Yemlihaoğlu:

ULUSLARARASI CAMİADA SAYGIN BİR ORGANİZASYON

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın tanıtım toplantısı önceki gün İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Açık deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Genel sekreter Ayşe Derya Kahraman, organizasyonun ana sponsoru DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu ve geçen yılın şampiyon takımını temsilen Veli Murat Açıkalın katıldı.

"BÜYÜK BİR ŞEVKLE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'de uluslararası düzeydeki yat yarışı hayalini gerçekleştiren İstanbul Açık deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın dünya çapında saygınlık kazandığını dile getirdi. Başkan Yemlihaoğlu, emeklemekten yeni çıkmış bir organizasyon olduklarını aktararak, "Bu yıl 5'incisini düzenleyeceğimiz organizasyonumuza Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle büyük bir cesaretle başladık. 5. yılda ayakları yere basan, ulusal ve uluslararası camiada saygın bir organizasyona sahip olduk. Bunun için çok heyecanlıyız ama çabalar hiç bitmiyor. Sporculara en doğru ve adil yarışı sunmak, ülkemizin tanıtımına ve yeni sporcuların yetişmesine olanak sağlamak istiyoruz. Omuzlarımızdaki yük çok ağır ama büyük bir şevkle çalışıyoruz' dedi.

"YARIŞLARIMIZ ÖNEMLİ GÜNLERDE"

Organizasyonun Türkiye için önemli günlerde düzenleneceğini aktaran Başkan Yemlihaoğlu şunları kaydetti: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bizim için çok kıymetli. Bu günde sezonun en zorlu yarışlarından biri başlayacak. 250 millik çok zorlu meteorolojik şartlarda yapılacak. Rodos Adası'nın etrafından dönerek gelecekler. Büyük bir macera olacak. Hemen ardında İstanbul'un fethi var. İstanbul, denizden fethedilmiştir. Bugün de denizcilerin denizde olmasını istedik. Bugünü kutlamak için İstanbul Boğazı'nda olacağız. Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Yarışı var. Cumhuriyet'in coşkusunu yaşadığımız, denizlerde kutladığımız bir etkinlik. İstanbul Boğazı akıntı ve gelgitleriyle zorlu bir parkur. Dünyada eşi benzeri yok. Bu üç yarışta en başarılı olan ekibi 2024 yılının şampiyonu ilan edeceğiz."

"KAYITLAR DEVAM EDİYOR"

Başkan Ekrem Yemlihaoğlu, yarış için kayıtların devam ettiğini vurgulayarak, "20'ye yakın ülkeden sporcular katılacak. Ayrıca yıl içinde toplam 2 binden fazla sporcu denizde boy gösterecek" değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK HEYECAN İÇİNDEYİZ"

Toplantının ardından konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, ilk günden itibaren uluslararası yelken camiasında son derece kıymetli hale gelen bir yarış. Her geçen gün hem katılım sayısı hem de coğrafi ve sportif yetkinliğiyle büyüyen bir organizasyon. Bir marka haline geldi. Cumhurbaşkanlığı makamının yelken sporumuz ile bir araya gelmesi bizler için çok önemli" bilgilerini paylaştı.

"TÜRKİYE ÖZEL BİR KONUMDA"

Türkiye'nin çok özel bir konumu olduğuna değinen Başkan Akdurak, "Türkiye, yelken sporu için büyük ve güzel bir destinasyon. Aslında hep Batı'nın sporu olduğu düşünülse de biz iç sularımızda, Van'da, Ahlat'ta, Kars'ta, Çıldır Gölü'müz de olmak üzere Rize'den Edirne'ye kadar, her yerde yelken sporunun gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bu altyapı da ilerleyen tarihlerde böyle güzel organizasyonların sportif havuzunu oluşturacak" ifadelerini kullandı.

"YARIŞÇILARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Basın toplantısında konuşan DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu ise, "Beşincisi düzenlenen organizasyona dördüncü kez sponsor oluyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ülkemizin dünya çapında tanıtımında da çok önemli bir organizasyon. Bunun bir parçası olmak gurur verici. Kupa için mücadele edecek tüm yarışçılara başarılar diliyorum" dedi.