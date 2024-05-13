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13 Mayıs 2024 Pazartesi 00:57:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 00:57:00

İşgalci İsrail saldırıları nedeniyle 500 sağlık çalışanı hayatı kaybetti

Kaynak: AA

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 138'i hemşire 500 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü münasebetiyle hemşirelerin düzenlediği eylemde konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Halil ed-Dekran, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 138 kadın ve erkek hemşireyi öldürdüğünü söyledi.

"Filistin halkının, 40 binden fazla şehit ve kayıp, 70 binden fazla yaralıyla sonuçlanan bir imha, yerinden etme, açlık, tutuklama ve kitlesel katliam savaşına maruz kaldığını" belirten Dekran, erkek ve kadın hemşirelerin, Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu, yaralılar ve hastaların hayatlarını kurtarmak için ulusal ve insani görevlerini yerine getirdiklerini ifade etti.

İsrail'in sağlık çalışanlarından 500'ünü öldürdüğünü, 1500'ünü yaraladığını, 312'sini ise alıkoyduğunu aktaran Dekran, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 33 hastaneyi, 53 sağlık merkezini, 133 ambulansı imha ettiğini dile getirdi.

Dekran, uluslararası topluma ve dünyanın özgür insanlarına, sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarını koruma, sınır kapılarının açılması için baskı yapma ve tıbbi yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

Etiketler : İsrail saldırısı Gazze hemşireleri sağlık çalışanları
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